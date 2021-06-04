شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحازم إمام ومحاولات لتجهيزه لمباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حازم إمام، قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي «السبت» لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة المنقضية عقب تعرضه للإصابة في العضلة الامامية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الكأس والتي خضع على اثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

ووفقا للجهاز الطبي، فإن حازم إمام، تخلص من الآلام التي حاصرته خلال الفترة الأخيرة، ولم يتبق له سوي اجتياز الاختبار الطبي الذي سيخضع له من أجل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعي الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز حازم للمشاركة أمام أسوان، في المباراة المقبلة خصوصاً وأنه من الركائز الأساسية التي يعول عليها باتريس كارتيرون نظراً لخبراته الكبيرة.