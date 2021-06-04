شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: «فرجاني ساسي محدش كان يعرفه والزمالك اللي عمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فرجاني ساسي، لن يجدد تعاقده مع نادي الزمالك، وسيرحل عن الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «الزمالك قادر على تعويض رحيل فرجاني ساسي»، مؤكدًا: «الزمالك هو اللي عمل اللاعب التونسي، وقادر يعمل غيره».

وواصل: «فرجاني ساسي، قبل انضمامه للزمالك كان يلعب في الدوري السعودي، ومحدش كان يعرفه، والنادي الأبيض هو من صنع نجوميته».