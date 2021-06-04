شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإصابة.. عمر العربي يتأهل لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائيات كأس العالم للجمباز الفني التي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ قارة إفريقيا باستاد القاهرة الدولي في الفترة من ٣ إلى ٧ يونيو الجاري.

وحصل العربي على ١٣.٤٠٠ نقطة احتل بها المركز السادس في جهاز المتوازي ليتأهل للنهائيات رغم الإصابة التي تعرض لها.

وكان العربي قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني، واختل توازن اللاعب خلال استعراضه على جهاز المتوازي وأثناء نزوله عقب نهايته من حركته الفنية.

وخضع اللاعب للعديد من الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة، وموقفه من المشاركة في النهائي غدا السبت.

كما حققت كل من زينة إبراهيم وماندي محجوب لاعبتي مصر إنجازًا كبيرًا اليوم الجمعة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.