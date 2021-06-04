شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت شفاء محمود علاء وبرنامج تدريجي لعودته لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة والفحوصات التي أجراها محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تخلصه من تمزق العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وسينتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية للزمالك، بداية من الأسبوع المقبل، وفقاً لبرنامج تدريجي حدده له الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وغاب محمود علاء عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب تمزق العضلة الضامة الذي تعرض له وخضع على إثره لبرنامج تدريبي مكثف.

ويستأنف الزمالك تدريباته عند السادسة مساء السبت، استعداداً لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري، والتي يسعى الزمالك للفوز بنقاطها الثلاث من أجل الاستمرار على قمة مسابقة الدوري، وتعويض فقدان النقطتين اللتين خسرهما الفريق عقب التعادل الأخير أمام الجونة.