شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن حمدان يتوج «نمران 211» بلقب «القفال 30» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الشقي 96» في المركز الثاني و«التبر 55» الثالث

ابن سحار: المنافسة القوية حققت رقماً قياسياً عند خط النهاية

برعاية ودعم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، توج الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي بطلاً للنسخة الثلاثين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي نظمه الجمعة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.

وظفر«نمران 211» باللقب الكبير وحقق طاقمه «الناموس» للمرة الأولى في سجلات السباق العريق ليصبح البطل رقم 18، بعدما كان أول الوصلين إلى خط النهاية قبالة عين دبي بعد عطاء وافر طوال مراحل السباق التي امتدت 53 ميلاً بحرياً (85,5 كلم)

وحلق بالمركز الثاني في السباق الكبير حامل اللقب في الموسم الماضي طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش والذي كان قريباً من تكرار إنجازه عام 2019، لكن منافسه في الرمق الأخير طاقم السفينة نمران 211 كان الأقرب إلى خط النهاية وظفر بالناموس الغالي.

ونجح طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري من الفوز بالمركز الثالث، وذهب المركز الرابع إلى طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، كما حقق طاقم السفينة زلزال 20 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي المركز الخامس.

هذا وقد وفقت اللجنة المنظمة في تنظيم السباق بصورة احترافية أوصلت جميع المشاركين إلى سواحل دبي وخط النهاية في أمن وأمان، حيث جاء اختيار الموعد مناسباً رغم حرارة الطقس وقد سجل السباق رقماً قياسياً جديداً في سرعة وصول السفن المشاركة مما يعكس التطور الواسع واهتمام جيل الشباب بتطوير الآلة وأسلوب المنافسة.

تتويج وجوائز

وشهدت واجهة (دبي هاربور) إحدى الوجهات السياحية في إمارة دبي مراسم تتويج الأبطال، حيث قام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يرافقه كل من أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية وسيف جمعة السويدي نائب رئيس النادي إضافة إلى محمد حارب المدير التنفيذي وهزيم القمزي مشرف السباق بتكريم الأبطال وتسليم الجوائز.

وقدمت اللجنة المنظمة ثلاث سيارات فارهة لأصحاب المراكز الثلاثة كجوائز إضافية، حيث نال طاقم السفينة نمران 211 سيارة ليكزس 2021 إل إكس 570، فيما نال صاحب المركز الثاني سيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم، وذهبت سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 للمركز الثالث.

منافسة مثيرة

من جهته، وجه أحمد سعيد بن مسحار الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على حضوره ومتابعته للسباق وتتويج الأبطال.

وهنأ ابن مسحار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة نمران 211 وطاقمها بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي على الفوز والتتويج باللقب الكبي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن سباق القفال تميز هذه المرة بالإثارة المتناهية في كل مراحله والسرعة العالية والتي مكنت من تسجيل رقم قياسي جديد في الوصول إلى خط النهاية لم نعهده من قبل.

وأضاف ابن مسحار: مشهد الختام كان مثيراً حيث امتد التنافس إلى الأمتار الأخيرة من السباق بين السفينتين نمران 211 (البطل) والشقي 96 (الوصيف) وفي النهاية كان الجميع فائزاً بسلامة الوصول والصعود إلى منصات التتويج.

وعاش طاقم السفينة 211 بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي سعادة غامرة بعدما جمع المجد من طرفيه بحصوله على اللقب الغالي في القفال، وبلقب سباق دلما التاريخي.

واحتفل الوالد النوخذة المخضرم صاحب الخبرة عبدالله محمد المرزوقي مع أبنائه النواخذة مروان وعلي وحسن ومحمد بالنتائج المتميزة، ومنها حصول نمران على المركز الأول وزلزال على المركز الخامس وحشيم على المركز السابع، وقد اعتلى الوالد عبدالله منصة التتويج مع ابنه علي وطاقم نمران محتفلاً بالإنجاز الكبير.

أغلى البطولات

وأبدى أحمد سالم الحمادي مساعد نوخذة السفينة نمران 211 سعادته الكبيرة بالتتويج في أغلى سباقات الشراعية المحلية 60 قدماً وأعرقها على الإطلاق وفوزه بالمركز الأول بعد عدة محاولات كان أبرزها عام 2017.

وأهدى الحمادي اللقب إلى راعي الفريق ومالك السفينة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأكد أن سر الفوز والتتويج يمكن في روح العطاء وروح الفريق الواحد الذي اتخذها هو وزملاؤه في الفريق وظهرت في قوة الأداء والصبر والأداء المتناسق الذي مكنهم في النهاية من إحراز المركز الأول رغم أن السفينة وصلت إلى خط نهاية المرحلة الأولى في المركز الخامس.

الكل فائز

ووجه خليفة مهير المزروعي نوخذة السفينة زيوريخ 120 صاحب المركز الرابع التهاني لأصحاب المراكز الأولى، مشيداً بنجاح اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إنجاح الحدث الكبير تنظيمياً.

وقال: الكل فائز، عند خط النهاية احتفلنا جميعاً بسلامة الوصول ونجاح التظاهرة بعد غيابها العام الماضي.