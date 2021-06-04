شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي رداً على المصري: عمر كمال عبد الواحد خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي موقف ناديه من التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد جناح المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد الأنباء التي ربطت بين اللاعب والانتقال للأهلي.

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع المصري بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي نادي مجانا في الوقت الحالي، حيث تتفاوض إدارة النادي البورسعيدي مع اللاعب من أجل تجديد عقده في الفترة القادمة.

وقال قال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن عمر كمال عبد الواحد خارج حسابات الأهلي في الفترة المقبلة، نافيا ما يتردد عن التفاوض مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، لاسيما وأن اللاعب بعيدا عن الحسابات الفنية لمسئولي الأهلي.

شدد مدير التعاقدات بالأهلي أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مميز ويملك إمكانيات عالية ولكن ليس مطروحا لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

كان طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري قد أكد أن هناك مفاوضات من قبل الأهلي مع عمر كمال، قائلا خلال تصريحات إذاعية: "سمعنا انه جلس مع مسئولى الاهلى للتفاوض معهم ، ومع ذلك يدنا ممدودة له لتمديد تعاقده واستدعيناه مرتين للتجديد ولم يحضر واعتذر وتوقعاتى انه لن يجدد تعاقده معنا".