شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 4/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الجمعة، الموافق 4/ 6/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها الزمالك يتوصل لاتفاق مع محمد مجلى وينتظر حسم الصفقة مع المقاولون، وساسى من تونس: كل الاحتمالات واردة فى علاقتى مع الأبيض والقرار قريبا.

الزمالك يتوصل لاتفاق مع محمد مجلى وينتظر حسم الصفقة مع المقاولون

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع محمد مجلى لاعب وسط فريق المقاولون العرب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة وإن مجلي نجح فى خطف الأنظار من خلال ظهوره المميز مع ذئاب الجبل.

ساسى من تونس: كل الاحتمالات واردة فى علاقتى مع الزمالك والقرار قريبا

يستعد فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك لكشف موقفه من التجديد وعلاقته مع ناديه عقب انتهاء مباريات منتخب تونس أمام الجوائر والكونغو الديمقراطية ضمن أيام الأجندة الدولية للمنتخبات.

أحمد سمير: عرض الأهلي لا يقدر بثمن وألتمس العذر لجماهير الزمالك

كشف أحمد سمير، صانع ألعاب طلائع الجيش، عن حقيقة تجدد مفاوضاته مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وقال سمير في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: كل الكلام المثار غير رسمي ومرتبط بعقد مع طلائع الجيش، وشرف لأي لاعب أن يدخل في حسابات الأهلي، هذا أمر يشرفني وأتمناه وأي لاعب في مصر يحلم بذلك، ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية.

محمد الشناوى وأبو جبل فى القائمة الأولية للأولمبياد.. وجنش وعواد خارج الحسابات

وضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسا الأهلى والزمالك ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو بجانب حراس مرمى المنتخب الأولمبى وعلى رأسهم محمد صبحى ومحمود جاد وعمر صلاح وعمر رضوان ومصطفى شوبير.

برنامج بدني تدريجي للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة أسوان

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي تطبيق برنامج تأهل بشكل تدريجي المستوى، حيث سيبدأ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة ويتم زيادتها تدريجيا للوصول لاعلي معدل تأهيل قبل مواجهة اسوان المقرر لها 17 يونيو الجاري.

رئيس أسوان يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران استعداداً للزمالك..صور

حرص اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، وإيهاب منصور عضو مجلس الإدارة، على عقد اجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل إنطلاق المران، بعد العودة من الإجازة التي حصلوا عليها لمدة 3 أيام، وذلك عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر.

وفاة والد تامر عبد الحميد دونجا بعد صراع مع المرض

أعلن تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب خط الوسط الأسبق بنادى الزمالك، وفاة والده، اليوم الجمعة، بعد فترة مع المرض تعرض لها مؤخرا، وكتب دونجا، عبر حسابه على فيس بوك: "أبويا فى ذمة الله".

الصيد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للطائرة للسيدات