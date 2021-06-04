شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه البنك الأهلي وديا استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد المدير الفني، مع نظرائهم في فريق البنك ألأهلي، على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز هذا الموسم.

سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

ويلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 26 من مسابقة الدوري، يوم 15 يونيو الجاري، وهي المواجهة التي يأمل فيها الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة.

من ناحيته، أكد ضياء السيد، المدير الفنى لفريق سيراميكا، أنه طلب من إدارة النادى تدعيم الفريق فى بعض المراكز، لتحقيق طموح وأهداف الجهاز الفنى واللاعبين، والمنافسة فى مراكز متقدمة بجدول ترتيب الدورى.

وقال مدرب سيراميكا: "طلبت من الإدارة بعض التدعيمات للفريق، لأن هدفنا التواجد فى المربع الذهبى، ومن ثم المشاركة الأفريقية".

وأضاف ضياء السيد أن استمرار والتر بواليا بالنادى الأهلى صعب، فى ظل الضغط الذى يتواجد على اللاعبين فى مثل الأندية الكبرى الأهلى والزمالك، ولكن سيكون مستواه جيداً فى الأندية الأخرى بخلاف المارد الأحمر.

وعن بيع محمد إبراهيم أو شادى حسين لاعبا الفريق، قال المدير الفني، إذا قررت الإدارة بيع اللاعبين فهو مع قرار الإدارة، وليس لدى مشكلة من حيث المبدأ، خاصة أن الفريق به عدد كبير من اللاعبين يستطيعون تحقيق طموح سيراميكا.