شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى عن خطوبة نجلته "شدوى": شعرت بأني صديقها وليس والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية ومدرب حراس فريق سيراميكا، الشكر لنجوم الكرة المصرية من الأهلي والزمالك وباقي الأندية، ورجال المجتمع والسياسة والفن، على حضورهم حفل خطوبة نجلته شدوي، أمس الخمس، في أحد فنادق القاهرة، على رجل الأعمال عمر طارق العزبي.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لليوم السابع: "حدث لغط بالأمس في بعض المواقع على أن الحفل كان زفاف، في حين أنها كانت خطوبة، شرفنا بحضورها عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وأصدقائي لاعبي ونجوم الكرة الحاليين والسابقين".

وأوضح الحضري: "لم أشعر أنى والد العروسة بالأمس، ربيت بناتي أنى صديقهم وليس والدهم، المسافة بيننا لا يوجد بها حواجز، نعيش جميعا على المصارحة والمكاشفة، سعيد بالحفل وممتن لكل من شرفنا".

احتفل السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، بخطوبة ابنته شدوى فى حفل يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أهالى العروسين وعدد من نجوم الكرة المصرية ونجوم الفن.

عصام الحضري وجه التحية لمحبيه، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: «تعجز الكلمات عن شكركم ويعجز لساني عن وصف فرحتي بمشاركتكم لي فرحتنا في حفل خطوبة ابنتي شدوى وحبيبي الغالي عمر طارق العزب، يجعل الله جميع أيامكم وأشكر من حضر، ومن لم يحضر عقبال أولادكم جميعا».

حضر حفل خطوبة ابنة عصام الحضري، من نجوم الرياضة، كل من العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد سليمان مدرب حراس المرمى الأسبق لمنتخب مصر، وخالد بيبو وأمير عبدالحميد وعمرو السولية وأسامة حسني ووائل رياض، ومحمود علاء ومحمود جنش ثنائي الزمالك.

أمير عبد الحميد مع أبو العروسة