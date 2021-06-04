الامارات | بني ياس يقطع الطريق على الأندية ويحافظ على جوهرته الارجنتينية

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقطع الطريق على الأندية ويحافظ على جوهرته الارجنتينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لمدة عامين ليقطع بذلك "السماوي" الطريق على عدد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب الذي انتهت اعارته لفريق بني ياس بنهاية الموسم.

وقال النادي في بيان مقتضب عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم: "نعم الحلم أصبح حقيقة، النجم الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز قاذفة الصواريخ يوقع للسماوي رسمية حتى 2024".

ولعب خيمينيز الموسم الماضي مع بني ياس على سبيل الإعارة لمدة عام واحد قادماً من نادي تالريس، ودفع تألقه إدارة النادي على التعاقد معه بشكل كامل بعد أن تلقى اللاعب بعضاً من العروض.

ويشغل اللاعب صاحب الخمس والعشرين عاماً وظيفة صانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر وقد شارك في الدوري الأرجنتيني العام قبل الماضي مع نادي أرسنال سارندي معاراً من نادي تالريس وتم اختياره كأفضل صانع ألعاب في الدوري الأرجنتيني خلال ذلك الموسم.

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