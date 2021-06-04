شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار يحقق ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نايل نصار فارس منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن المقامة بسويسرا بمشاركة اللاعبين المصنفين دوليا.

أقيمت البطولة بمشاركة أفضل الفرسان في العالم أبرزهم دول سويسرا وهولندا وإنجلترا وألمانيا والسويد والبرازيل وإيطاليا والمكسيك.

بطولة الجائزة الكبرى سان جالن تصنف من بطولات الخمس نجوم بارتفاع 1.60وهو ارتفاع المسابقات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

تفوق نايل نصار على فارس إنجلترا الذي جاء في المركز الثاني وفارس ألمانيا في المركز الثالث.

تواجد المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية في سويسرا لحضور المنافسات.

وأكد المهندس هشام حطب أن فوز نايل نصار بالمركز الأول والميدالية الذهبية إنجاز كبير ونتيجة مميزة للغاية تدعوا للتفاؤل قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي نسعى فيها للمنافسة على ميدالية ولدينا طموحات كبيرة في الفترة القادمة.