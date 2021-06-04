نايل نصار يحقق ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بسويسرا

شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار يحقق ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نايل نصار فارس منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن المقامة بسويسرا بمشاركة اللاعبين المصنفين دوليا.
أقيمت البطولة بمشاركة أفضل الفرسان في العالم أبرزهم دول سويسرا وهولندا وإنجلترا وألمانيا والسويد والبرازيل وإيطاليا والمكسيك.
بطولة الجائزة الكبرى سان جالن تصنف من بطولات الخمس نجوم بارتفاع 1.60وهو ارتفاع المسابقات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.
تفوق نايل نصار على فارس إنجلترا الذي جاء في المركز الثاني وفارس ألمانيا في المركز الثالث.
تواجد المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية في سويسرا لحضور المنافسات.
وأكد المهندس هشام حطب أن فوز نايل نصار بالمركز الأول والميدالية الذهبية إنجاز كبير ونتيجة مميزة للغاية تدعوا للتفاؤل قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي نسعى فيها للمنافسة على ميدالية ولدينا طموحات كبيرة في الفترة القادمة.