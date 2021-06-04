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حمادة أنور: الزمالك خسر في صفقة مصطفى محمد

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن النادي الأبيض أخطأ في عملية بيع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي جالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك أخطأ في عمليه بيع مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي».

وأضاف: «الزمالك خسر في مصطفى محمد، كيف يتم بيع أفضل مهاجم في مصر مقابل 6 ملايين دولار فقط؟».

وتابع: «هناك أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع مصطفى محمد، مقابل 20 دولار»، مضيفا: «جالاتا سراي هو اللي كسب من وراء مصطفى محمد، والنادي اللي رباه، خسر فيه».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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