شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك خسر في صفقة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن النادي الأبيض أخطأ في عملية بيع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي جالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك أخطأ في عمليه بيع مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي».

وأضاف: «الزمالك خسر في مصطفى محمد، كيف يتم بيع أفضل مهاجم في مصر مقابل 6 ملايين دولار فقط؟».

وتابع: «هناك أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع مصطفى محمد، مقابل 20 دولار»، مضيفا: «جالاتا سراي هو اللي كسب من وراء مصطفى محمد، والنادي اللي رباه، خسر فيه».