شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: 7 أيام تفصل مانشستر يونايتد عن صفقته المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الأتلتيك» أن نادي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني أولي جونار سولسكاير، يبحث عن إبرام صفقة صيفية مدوية، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق موسم (2021-2022).

وأفادت الصحيفة بأن المان يونايتد بات أكثر ثقة من أي وقت مضى، بقدرته على خطف الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبحت إدارة اليونايتد أكثر إيمانًا بإمكانية تخفيض دورتموند مطالبه المادية بشأن التخلي عن سانشو، بعدما رفضت بيعه العام الماضي بمقابل أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وتكثف إدارة الشياطين الحمر مفاوضاتها في الآونة الأخيرة مع النادي الألماني، للظفر بتوقيع الدولي الإنجليزي صاحب الـ21 عامًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير التقارير إلى إمكانية قبول دورتموند بيع المهاجم الشاب مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، مع وضع بنود تضمن له الحصول على حوافز إضافية تبلغ 20 مليون إسترليني.

ويأمل مانشستر يونايتد في إبرام الصفقة سريعًا قبل انطلاق بطولة يورو 2020، خوفًا من تألق اللاعب وارتفع قيمته في سوق الانتقالات في غضون شهر واحد.

ولم يتبق على انطلاق البطولة المؤجلة منذ العام الماضي سوى 7 أيام، مما يجعل مانشستر يونايتد في سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق نهائي مع بوروسيا دورتموند.