شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: توقف الدوري سيؤثر بالسلب على الأهلي أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن فترة توقف الدوري الحالية، ستؤثر بالسلب على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الترجي التونسي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فترة توقف الدوري الحالية، قد تؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي، لأن اللاعبين سيكونوا لم يخوضوا أي مباراة رسمية منذ 20 يوما، خاصة أنه لا توجد أي مباريات رسمية للمنتخب الوطني».

وأضاف: «مهما كان المباريات الودية غير الرسمية، حيث سيتأثر اللاعبين من عدم خوض أي مباراة رسمية منذ فترة طويلة، كان من الأفضل أن يخوض الفريق بعض المباريات في الفترة الحالية».

ويلتقي الاهلي مع الترجي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.