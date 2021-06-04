شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور ينتقد حسام البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بسبب عدم إقامة معسكر للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كان المفترض أن يستغل حسام البدري، فترة التوقف الدولي، في إقامة معسكر للمنتخب، حتى ولو لن يخوض أي مباراة ودية».

وأضاف: «كان من الأفضل أن يكون هناك معسكر المنتخب يشاهد من خلاله الجهاز الفني بعض اللاعبين الجديد للحكم على مستواهم الفني، حتى ولو كان المعسكر مفتوح».

وواصل: «حسام البدري، لن يجد تلك الفرصة مرة أخرى في إقامة معسكر طويل للمنتخب، خاصة أنه كان يشتكي من عدم وجود وقت كافي لإقامة معسكرات طويلة».