شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخوض مبارياتها في «يورو» بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يخوض منتخب ألمانيا مبارياته فى دور المجموعات ببطولة يورو 2020، المقرر إقامتها فى يونيو الجارى، دون حضور جماهيرى.

ووفقًا لصحيفة «بيلد»، فإن هناك اجتماعا عُقد بين مجلس الوزراء مع مسؤولى مقاطعة بافاريا، اليوم الجمعة، بمدينة ميونخ، لاتخاذ قرار بشأن الحضور الجماهيرى فى اليورو.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة على السماح للجماهير بدخول ملعب أليانز أرينا بنسبة 20% من سعة الاستاد، ما يعنى خوض ألمانيا مبارياتها فى مرحلة المجموعات بحضور 14 ألف مشجع على الأقل.

وكانت هناك شكوك حول الحضور الجماهيرى فى اليورو بمدينة ميونخ، التى ستستضيف عددًا من مباريات البطولة رفقة 10 مدن أخرى بمختلف أنحاء القارة العجوز.