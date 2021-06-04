شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي ينتظم في معسكر مغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، في معسكر مغلق مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراتى جنوب إفريقيا الوديتين، والمقرر لهما يومى 10 و13 يونيو الجارى، على استاد القاهرة الدولى، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لخوض أوليمبياد طوكيو 2020.

وانطلق معسكر المنتخب يوم الأربعاء الماضى، حيث فضل الجهاز الفنى أن يكون المعسكر مفتوحا، على أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم السبت، لتجهيز اللاعبين لوديتى جنوب إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب لاستغلال مباراتى جنوب إفريقيا، في تجربة بعض اللاعبين الذين يتواجدون مع المنتخب للمرة الأولى للحكم على مستواهم الفنى، على رأسهم إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز وأحمد سعيد، لاعب خط وسط وادى دجلة، وحسن على، لاعب النادى المصرى البورسعيدى، وذلك قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في الأوليمبياد.

وحرص أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، على حضور تدريب المنتخب الأوليمبى، من أجل تدعيم اللاعبين وتحفيزهم على الظهور بمستوى مميز في الأوليمبياد.

ووجه كلمة للاعبين أكد خلالها على دعم اتحاد الكرة الكامل للفريق وأن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في طوكيو.

وقال مجاهد في كلمته للاعبين إن الاتحاد بصدد الاحتفال بمئويته وإن هناك تكريمًا لكل من شارك في الدورات الأوليمبية وإن الاشتراك في الدورة الأوليمبية شرف لأى رياضى.

كما وجه حسام البدرى كلمة أيضا للاعبين أكد خلالها على تمنياته لهم بالتوفيق وتحقيق إنجاز متميز في الدورة الأوليمبية.

في المقابل وجه شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الشكر لرئيس الاتحاد والجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى على هذا الدعم.

وكان شوقى غريب ضم 30 لاعبًا لمعسكر المنتخب وهم:

في حراسة المرمى: محمد صبحى- محمود جاد -عمر صلاح- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان (بيكهام)- محمود الجزار- كريم العراقى -عمار حمدى -أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- أحمد سعيد- ناصر ماهر- حسن على- محمد صادق- رمضان صبحى- أحمد عبدالقادر- إبراهيم عادل- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- فوزى الحناوى.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسى- فادى فريد.