شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تربك حسابات الأهلي قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل النادى الأهلى خوفًا من شبح الإصابات الذى يطارد اللاعبين قبل مواجهتى الترجى التونسى يومى 19 و26 يونيو الجارى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما انضم وليد سليمان لقائمة المصابين خلال ودية الفريق مع الشرق للتأمين بعد إصابته فى العضلة الأمامية وحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، فضلًا عن إصابة مجدى أفشة فى الكاحل ومحمد هانى الذى أصيب فى العضلة الأمامية وباتت فرصة مشاركتهما فى مباراة الترجى صعبة لحاجتهما لـ15 يومًا لتلقى العلاج.

كما اشتكى محمود متولى من إصابة فى العضلة الخلفية، ويجرى أشعة سونار اليوم لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة، وتعرض اللاعب للإجهاد العضلى بسبب غيابه فترة طويلة عن المشاركة فى المباريات، وخوفًا من زيادة حصيلة الإصابات اضطر موسيمانى لمنح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

كان الأهلى قد تعادل وديًّا 2-2 مع مصر للتأمين، فى المباراة التى أقيمت الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

على الجانب الآخر، كشف مصدر داخل النادى أن لاعبى الفريق طلبوا من محمود الخطيب، رئيس النادى، التواجد معهم فى رحلة تونس لمواجهة الترجى كنوع من التفاؤل بعد ترؤس الخطيب رحلات الأهلى الخارجية الأخيرة والتى شهدت انتصارات مهمة للأحمر، خصوصًا فى رحلة قطر للمشاركة فى مونديال الأندية والتى حقق فيها الأهلى المركز الثالث، وجنوب إفريقيا التى شهدت تأهل الأهلى لنصف نهائى دورى الابطال الإفريقى، وأخيرًا الفوز على نهضة بركان فى كأس السوبر الإفريقى، وينتظر أن يحسم مجلس الإدارة ملف رئاسة بعثة الأهلى إلى تونس، فيما أبلغ الجهاز الفنى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بالبقاء فى بلاده بعد انتهاء معسكر نسور قرطاج وانتظار بعثة الأهلى التى سوف تسافر إلى تونس وذلك لتجنب الإرهاق وضيق الوقت بين انتهاء معسكر منتخب بلاده ووصول الأهلى لمواجهة الترجى.

موسيماني - صورة أرشيفية

كما تقرر سفر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، منتصف الشهر الجارى للترتيب لرحلة الأهلى والتنسيق مع الجانب التونسى بخصوص ملعب التدريب والإقامة وغيرهما من الأمور التى تخص رحلة الفريق، كما طلب مدرب الأهلى من جونيور أجايى لاعب الفريق إنقاص وزنه بعدما لاحظ زيادة فى الوزن؛ ما أثر سلبًا على أدائه خلال التدريبات وطلب المدرب من الطبيب وضع برنامج غذائى مناسب للاعب يساعده على إنقاص الوزن قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجى.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع لجنة التخطيط خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدد من الملفات التى تخص الفريق أبرزها العروض التى وصلت لبعض اللاعبين وموقف المعارين والصفقات الجديدة المقرر التعاقد معهم لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة بجانب ترضية نجوم الفريق لإقناعهم بالاستمرار وإلغاء فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء بجانب تحضيرات الأهلى لرحلة تونس وغيرها من الأمور التى تخص الفريق.