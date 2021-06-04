شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم البرازيل يدرسون مقاطعة «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الفوضى بانتظار النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، حيث يفكر نجوم منتخب البرازيل في مقاطعة البطولة.

وتقام البطولة في الفترة ما بين يومى 13 من شهر يونيو الجارى وحتى 10 يوليو المقبل، وكان من المفترض أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا تلك النسخة.

ومع تفشى فيروس كورونا في الأرجنتين والاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا، تم منح البرازيل استضافة البطولة.

وبحسب صحيفة «ذا صن»، يتحدث لاعبو البرازيل مع رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم روجيريو كابوكلو بشأن إمكانية عدم خوض البطولة بسبب المخاوف من كورونا.