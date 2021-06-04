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نجوم البرازيل يدرسون مقاطعة «كوبا أمريكا»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الفوضى بانتظار النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، حيث يفكر نجوم منتخب البرازيل في مقاطعة البطولة.

وتقام البطولة في الفترة ما بين يومى 13 من شهر يونيو الجارى وحتى 10 يوليو المقبل، وكان من المفترض أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا تلك النسخة.

ومع تفشى فيروس في الأرجنتين والاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا، تم منح البرازيل استضافة البطولة.

وبحسب صحيفة «ذا صن»، يتحدث لاعبو البرازيل مع رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم روجيريو كابوكلو بشأن إمكانية عدم خوض البطولة بسبب المخاوف من كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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