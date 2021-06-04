شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي من طبيب الزمالك عن حالة حميد أحداد لمنتخب المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعد الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، تقريرا طبيا عن حالة حميد أحداد، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك، من أجل تقديمه لمسؤولي المنتخب المغربي، وذلك بعدما تلقى الزمالك طلب استدعاء لأحداد للانضمام لصفوف منتخب المغرب خلال الفترة الحالية.

وغاب أحداد عن المشاركة مع الزمالك في المباريات الأخيرة عقب الإصابة التي تعرض لها في أنكل القدم.

ويعد حميد أحداد أحد أبرز اللاعبين الذي سيمنحهم الزمالك فرصة خوض تجربة الاحتراف خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل عدم قناعة باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، باستطاعة أحداد اللعب في مركز رأس الحربة الصريح.

وطلب باتريس كارتيرون من مسؤولي الزمالك ضرورة تدعيم صفوف الفريق بأربعة لاعبين بداية من الموسم المقبل يأتي في مقدمتهم رأس حربة متميز.