شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يتوج بجائزة أفضل هدف مع أرسنال خلال الموسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد محمد النني الدولي المصري ولاعب أرسنال الأنجليزي، على جائزة هدف الموسم.

وفاز هدف النني في مرمى دوندالك الإيرلندي بالدوري الأوروبي، بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي، بحصده 21 % من إجمالي الأصوات بحسب الموقع الرسمي للنادي، متفوقا على هدفي نيكولاس بيبي وكيران تيرني.

وسجل محمد النني 3 أهداف في ذلك الموسم، وتلاقى الفريقان في الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة الأوروبية، حيث فاز أرسنال بأربعة أهداف لهدفين، وسجل النني الهدف الثاني.

ولعب محمد الننى 23 مباراة في الدورى الإنجليزى، خاض منها 17 أساسيا، ونجح في تسجيل هدف، وشارك في 1553 دقيقة مع فريقه، كما حصل على 3 إنذارات صفراء.