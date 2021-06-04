شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب ساسي بسحب شكواه من اتحاد الكرة والتعهد بحل أزمة مستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من التونسي فرجاني ساسي سحب شكواه ضد الزمالك من اتحاد الكرة بسبب الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتقدم فرجاني ساسي بشكوى ضد الزمالك لدى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، يتظلم فيها من عدم الحصول على مستحقاته لدى النادي سواء عن مكافآت المباريات أو الدفعة المتبقية له من تعاقده مع الزمالك والتي فات موعد استحقاقها.

ووعدت اللجنة فرجاني ساسي بمنحه كامل مستحقاته عن المكافآت وقيمة بقية عقده لدى النادي والذي لم يحصل عليه بسبب عدم توفر السيولة في النادي في الأوقات المستحقة.

ووصلت العلاقة بين التونسي فرجاني ساسي ومسؤولي اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى طريق مسدود في مسألة تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، بعدما رفض فرجاني ساسي الحضور للجلسة التي دعاه إليها حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي بشأن التفاوض حول تجديد تعاقده، إلا أن فرجاني ساسي فاجأ اللجنة بعدم الحضور، وتمسكه بموقفه الرافض التفاوض بشأن تجديد تعاقده وتمسكه بالرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من مسؤولي اللجنة التي تدير النادي، بضرورة التمسك بتجديد تعاقد فرجاني ساسي، خصوصًا أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق ووجوده أمر ضروري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع مسؤولي اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تقديم تقرير عن احتياجات الفريق التي حددها بأربعة مراكز، هي: الظهير الأيمن، ولاعب وسط الارتكاز، وصانع العاب، ورأس حربة صريح، في ظل عدم القناعة بأداء الثلاثي حميد أحداد، مروان حمدي، وسيف الدين الجزيري، في رأس الحربة الصريح.