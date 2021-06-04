شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري يعلق على مفاوضات بيراميدز مع علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، على مفاوضات نادي بيراميدز مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، لكي يتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وقال سمير حلبية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «علي ماهر لم يتحدث معنا بشأن وجود مفاوضات معه من نادي بيراميدز، لكي يتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة».

وأضاف: «لن نوافق على رحيل المدير الفني في الوقت الحالي، مازال يتبقى 9 مباريات على انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، ومن المستحيل أن نوافق على رحيل المدرب في هذا التوقيت الصعب من الموسم، خاصة في ظل المنافسة الصعبة على المربع الذهبي للدوري».

وأوضح: «علي ماهر يرتبط معنا بعقد لنهاية الموسم الجاري، وإذا كان يرغب في الرحيل، يرحل بعد انتهاء الموسم.. في حال رحيل المدير الفني قبل انتهاء الموسم، سيكون مطالبًا بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده».

وواصل: «هناك جلسة ستجمعني مع على ماهر، بعد غد الأحد، وذلك لبحث أسباب خروج الفريق من مسابقة كأس مصر».