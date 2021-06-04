شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق يتصدر هدافي دوري أبطال أفريقيا بـ 8 أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر أمير سعيود لاعب الأهلى السابق وشباب بلوزداد الجزائري الحالى قائمة هدافي البطولة الأفريقية للأندية الأبطال.

حيث يتربع سعيود على قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف نجح في تسجيلها في النسخة الحالية، بينما يأتى في المركز الثاني لاعب المريخ السودانى سيف تيري بـ6 أهداف.

ورغم وصول الأهلى للدور قبل النهائي للبطولة إلا أنه لم يتواجد مهاجموه في قائمة هدافى البطولة، حيث يعد طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هما الأكثر تهديفا للأهلى في البطولة بـ3 أهداف فقط ومن بعدهما مجدي قفشة بتسجيله هدفين.

ومن المعروف أن أمير سعيود لعب للنادى الأهلى خلال تولى مانويل جوزيه تدريب الأهلى، وترك اللاعب حادثا طريفا ومضحكا لن تنساه جماهير الأهلى خلال مباراة الأهلى وكيما أسوان في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.

حيث حاول سعيود خداع الحارس قبل تسديد ضربة الجزاء، لكنه سقط قبل أن يسددها على الأرض بشكل مضحك للغاية وسدد الكرة ببطء شديد حتى أمسك بها حارس كيما بكل سهولة.

وأثارت هذه الركلة سخرية الكثير من جمهور الأهلى في حين دافع عنه البعض وطالب بمساندته لأنه يمر بظروف نفسية صعبة عقب استبعاده من المشاركة في المباريات حتى غادر النادي.