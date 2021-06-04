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رسميًا.. محمد صلاح ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي (صورة)

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الأندية المحترفة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» أسماء 11 لاعبًا يمثلون فريق العام والتشكيلة المثالية بالدوري موسم 2020-21.

وشملت الاختيارات تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ضمن القائمة المختارة.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

حراسة المرمى:

البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي

الدفاع:

البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي

البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

الوسط:

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي

البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

الهجوم:

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام

وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى الموسم المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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