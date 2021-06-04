شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد صلاح ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الأندية المحترفة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» أسماء 11 لاعبًا يمثلون فريق العام والتشكيلة المثالية بالدوري موسم 2020-21. وشملت الاختيارات تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول ضمن القائمة المختارة. وجاءت الاختيارات كالتالي: حراسة المرمى: البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الدفاع: البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الهجوم: النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.