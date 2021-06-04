شكرا لقرائتكم خبر عن بنات الإسكندرية يفزن بالمركز الأول بـ«العروض الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الرياضى، نتائج اللقاء الختامى للعروض الرياضية لكليات التربية الرياضية «بنات» على مستوى الجامعات، والذى اختتم فعالياته، الجمعة، بمقر نادى الاتحاد السكندرى في الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة: «تم تتويج فريق كلية التربية الرياضية (بنات) بجامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجامعات المشاركة في اللقاء الرياضى، والمركز الثانى جامعة المنصورة، والمركز الثالث جامعة الفيوم، وجاء في المركز الأول كليات التربية الرياضية (بنين) جامعة المنوفية، والمركز الثانى جامعة الفيوم، والمركز الثالث جامعة بنها».

وفى كلمتها، رحبت وكيل الوزارة بالحضور، وعلى رأسهم الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة بالإسكندرية.