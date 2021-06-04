شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة عقب انتهاء الجولة الـ26 من بطولة القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق القناة من تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب السكة الحديد بثلاثية دون مقابل بالجولة الـ 26 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني بينما خطف منتخب السويس فوزا مثيرا على جمهورية شبين بهدفين لهدف، عن طريق أبو النصر حلمي في الدقيقة 88 وجيمس تيدي في الدقيقة 92، وكان الجمهورية قد تقدم بهدف من ركلة جزاء قبل ختام الشوط الأول عبر اللاعب أكرم عبد ربه .

وفاز بتروجت على سرس الليان بهدف أحمد عبد الرسول في الدقيقة 40 للشوط الثاني من تصويبة قوية ، وتعادل كوكاكولا مع بورتو 1-1 حيث تقدم بورتو عن طريق سيد حمدي وقبل ختام الشوط الأول تعادل كوكاكولا من ركلة جزاء عبر حسام عبد الواحد وفاز الزرقا على المريخ بهدف نظيف من ركلة جزاء عن طريق حسام جمالية قبل ختام الشوط الثاني .

وتعادل زد مع الداخلية بدون أهداف، وتعادل طنطا على ملعبه مع النجوم في الوقت القاتل 1-1 حيث تقدم النجوم بهدف مبكر سجله عبد الخالق عواد في الدقيقة 5 للشوط الأول، وفي الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع للشوط الثاني خطف طنطا هدف التعادل الصاعق.

وفاز النصر على الترسانة 2-1 حيث تقدم الترسانة عبر هشام رجب وقبل ختام الشوط الأول تعادل النصر عن طريق ميدو العطار، وفي الشوط الثاني خطف النصر هدف الفوز.

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة عقب الانتهاء من مباريات الجولة الـ26 كالتالى :



1- بورتو 42 نقطة

2- كوكاكولا 40 نقطة

3- الداخلية 40 نقطة

4- القناة 40 نقطة

5- منتخب السويس 38 نقطة

6- الترسانة 36 نقطة

7- النصر 35 نقطة

8- المريخ 34 نقطة

9- بتروجت 34 نقطة

10- زد 33 نقطة

11- السكة الحديد 32 نقطة

12- جمهورية شبين 30 نقطة

13- الزرقا 30 نقطة

14- النجوم 28 نقطة

15- سرس الليان 26 نقطة

16- طنطا 22 نقطة