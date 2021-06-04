الصيد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للطائرة للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للطائرة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الصيد للكرة الطائرة للسيدات لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بملعبه بنتيجة 3- 0 فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك ، ليلاقى الأهلى فى المباراة النهائية المقرر لها يوم 7 يونيو الجارى على صالة صالة الشرقية للدخان .
ضمت قائمة بطلات الصيد اللاعبات مريم مدحت، رنا أحمد، نادين زعتر، أمينة أيمن، نادين حسين، ليلى عماد، زينة العلمي، داليا مرشدي، هنا علاء، حبيبة طارق ، نورين عادل عبدربه ، ايه النادي، ندى حمدي، سما عماد، ندى وليد، سلمى عبد الهادي, حبيبة زعتر و مريم مصطفي وهدير يسري ونهي نبهان و نور العتر.
ويقود الفريق الجهاز الفنى والادارى المكون من أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الإنسات، و سيد طه و محمد عبدالرحمن مدربان عام، و مصطفي رمضان و احمد عبدالله مدربان الفريق، و جيلان فضل محلل تقني، دكتورة سارة محمود اخصائى علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال، و امام اداري الفريق، أحمد عارف خدمات معاونه.