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الصيد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للطائرة للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الصيد للكرة الطائرة للسيدات لنهائى كأس مصر  بعد الفوز على الزمالك بملعبه بنتيجة 3- 0  فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك ، ليلاقى الأهلى فى المباراة النهائية المقرر لها يوم 7 يونيو الجارى على صالة صالة الشرقية للدخان .

 

 

ضمت قائمة بطلات الصيد اللاعبات مريم مدحت، رنا أحمد، نادين زعتر، أمينة أيمن، نادين حسين، ليلى عماد، زينة العلمي، داليا مرشدي، هنا علاء، حبيبة طارق ، نورين عادل عبدربه ، ايه النادي، ندى حمدي، سما عماد، ندى وليد، سلمى عبد الهادي, حبيبة زعتر و مريم مصطفي وهدير يسري ونهي نبهان و نور العتر.

 

ويقود الفريق الجهاز الفنى والادارى المكون من  أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الإنسات، و سيد طه و  محمد عبدالرحمن مدربان عام، و مصطفي رمضان و  احمد عبدالله مدربان الفريق، و جيلان فضل محلل تقني، دكتورة  سارة محمود اخصائى علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال، و امام اداري الفريق، أحمد عارف خدمات معاونه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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