شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للطائرة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الصيد للكرة الطائرة للسيدات لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بملعبه بنتيجة 3- 0 فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك ، ليلاقى الأهلى فى المباراة النهائية المقرر لها يوم 7 يونيو الجارى على صالة صالة الشرقية للدخان .

ضمت قائمة بطلات الصيد اللاعبات مريم مدحت، رنا أحمد، نادين زعتر، أمينة أيمن، نادين حسين، ليلى عماد، زينة العلمي، داليا مرشدي، هنا علاء، حبيبة طارق ، نورين عادل عبدربه ، ايه النادي، ندى حمدي، سما عماد، ندى وليد، سلمى عبد الهادي, حبيبة زعتر و مريم مصطفي وهدير يسري ونهي نبهان و نور العتر.

ويقود الفريق الجهاز الفنى والادارى المكون من أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الإنسات، و سيد طه و محمد عبدالرحمن مدربان عام، و مصطفي رمضان و احمد عبدالله مدربان الفريق، و جيلان فضل محلل تقني، دكتورة سارة محمود اخصائى علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال، و امام اداري الفريق، أحمد عارف خدمات معاونه.