شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران استعداداً للزمالك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، وإيهاب منصور عضو مجلس الإدارة، على عقد اجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل إنطلاق المران، بعد العودة من الإجازة التي حصلوا عليها لمدة 3 أيام، وذلك عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري العام، في اللقاء المقرر إقامته يوم 17 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يخوض أسوان مباراة أو مباراتين خلال تلك الفترة قبل لقاء الزمالك.

وهنأ رئيس أسوان، الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال على تحقيق إنجاز الصعود للدور قبل النهائى لكأس مصر، وكذلك اللاعبين على الصورة التى ظهروا بها فى مسابقة الكأس والروح التى تحلوا بها والهدف الذى حققوه وأسعد جماهير أسوان والصعيد .

وأكد سليمان، على دعم مجلس الإدارة ولجنة الكرة للجهاز الفنى واللاعبين خلال المرحلة القادمة وعدم الالتفات للمناوشات الإعلامية التى دائما ما تصاحب العمل والنتائج بالفرق الجماهيرية

وطالب رئيس أسوان، الجهاز الفنى واللاعبين ببداية مرحلة جديدة خلال فترة التوقف الحالية تتميز بالعمل الجاد والتركيز والإلتزام ووحدة الهدف، مطالباً الجميع بضرورة تحمل المسئولية وتقدير إسم وشعبية نادى أسوان.

وأكد أحمد سليمان، على دور اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات داخل وخارج الملعب بما يسهل مهمة الجهاز الفنى، وأهمية التركيز على وحدة الفريق والاحتفاظ بروح ودوافع وحوافز تحقيق هدف البقاء بما ينعكس على اللاعب والفريق.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.