شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف بعد تعيينه مديرا للكرة بدجلة: أخصم لنفسي 5 أضعاف زملائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة، أن تعيينه مؤخرا مديرا للكرة لا يتعارض مع مهامه كحارس مرمى للفريق قائلا: "تعييني الهدف منه ارثاء النظام داخل الفريق، ووضع قرارات صارمة حتى يعود الفريق لمساره الصحيح، ولن يتعارض هذا مع دوري كحارس وقائد للفريق".

وتابع عبد المنصف في تصريحات خاصة لليوم السابع: "البعض تسأل كيف سأخصم من نفسي حال وجود عقوبات على الفريق، لكني أحسم هذا الجدل، بأني كقائد وقدوة لباقي الفريق ومعظمهم من الشباب الصاعدين، سيكون الخصم لنفسي 5 أضعاف الخصم لزملائي".

وثمن "أوسة" قرار تعيين فرد في الفريق في منصب مدير الكرة موضحا أن القرار هو أصل الاحترافية، لأن اللاعب أو الحارس هو أكثر شخص قريب من أزمات الفريق وقادر على حلها، موضحا أن دجلة إدارة محترفة لكن كون القرار جديد على الكرة المصرية فمن الطبيعي أن يثير جدلا.

وأوضح حارس مرمى وقائد الفريق الدجلاوي: "الناس فاهمة ان مهمة مدير الكرة هي العقوبات فقط، مدير الكرة له وظائف متداخلة منها الاستماع لمشاكل اللاعبين وحلها، لماذا نصدر الجانب المظلم في الوظيفة، العقوبات هي جزء من الوظيفة ولا يجب أن نختزل مهمة مدير الكرة في فكرة معاقبة اللاعبين.

وقرر مسئولو نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة عبد الباقي جمال الذي تولى المسئولية خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس.

ويتولى عبد المنصف المسئولية كقائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة، بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار في ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.

وواصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبت على فريقه في وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدوري هذا الموسم.