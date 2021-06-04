شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يؤدي تأهيل في "البسين" للتعافي من التواء الكاحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادى الأهلي جلسة تأهيل داخل حمام السباحة، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي لكاحل القدم.

ويؤدي أفشة التأهيل تحت إشراف محمود شكري أخصائي التأهيل بالأهلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أفشة للإصابة في الكاحل خلال مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي، وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين وتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وخضع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لجلسلة علاجية بالليزر، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس السوبر الأفريقي، الذي توج بها النادي الأهلي مؤخراً بعد الفوز على نهضة بوركان بطل الكونفدرالية بهدفين نظيفين.

ونشر أفشة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال خضوعه للجلسة العلاجية.