شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لعمر العربي لاعب منتخب الجمباز في منافسات كأس العالم بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمر العربي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز لإصابة قوية خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.

واختل توازن اللاعب خلال استعراضه على جهاز المتوازي وأثناء نزوله عقب نهايته من حركته الفنية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعديد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.