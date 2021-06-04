شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع محمد مجلى وينتظر حسم الصفقة مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع محمد مجلى لاعب وسط فريق المقاولون العرب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة وإن مجلي نجح فى خطف الأنظار من خلال ظهوره المميز مع ذئاب الجبل.

وتأكد مسئولى الزمالك من وجود رغبة لدى "مجلى" فى الانضمام لصفوف الزمالك، وتم التوصل لاتفاق شفهى بين الطرفين، على أن تقوم إدارة القلعة البيضاء بحسم الصفقة مع إدارة المقاولون العرب فى الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الزمالك فى توفير كافة احتياجات فريق الكرة وخاصة الصفقات التى يحددها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لتذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.