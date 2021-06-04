شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج و يتأهل إلى نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج، بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ليتأهل إلى النهائى ، منتظرا الفائز من مواجهة الزمالك مع الصيد على صالة الأول بميت عقبة.

فيما تستضيف صالة الشرقية للدخان نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحدد له يوم 7 يونيو الجارى.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق سيدات طائرة الزمالك بالفوز على الجزيرة أول أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.