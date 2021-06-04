شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل ودية مصر للتأمين لتحديد مصير لاعبي مواليد 99 وتسويقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ودية الفريق الأحمر ضد مصر للتأمين أمس الخميس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 في منح الفرصة لمتابعة لاعبي 1999 قبل الإبقاء على بعض الأسماء منهم وتسريح أو تسويق البعض الأخر، في ظل دخول هذه المرحلة السنية فوق السن بالموسم الجديد.

ويفكر مسئولو اتحاد الكرة في الموسم الجديد في أن يكون هناك 5 لاعبين بقوائم أندية الدورى الممتاز من مواليد 2000، بحيث تضم القوائم فى الموسم الجديد 30 لاعباً و5 لاعبين أجانب بجانب 5 لاعبين مواليد 2000، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الأمر مازال محل دراسة وسيتم عرضه على الأندية قبل الموسم الجديد وقبل فتح القيد، بحيث يتم حسم الأمر بشكل رسمى.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على منح فرصة المشاركة لعدد كبير من لاعبي مواليد 1999 في ودية مصر للتأمين، لرؤيتهم على الطبيعة ومحاولة الاستفادة منهم في اختيار المميزين منهم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر أو تسويقهم، لاسيما وأن المباراة تم إذاعتها وما مل يعد فرصة طيبة للتسويق.

وشهدت المباراة مشاركة أكثر من لاعب من مواليد 1999 مثل وليد مصطفى وأحمد أشرف ومحمد أشرف وفهد جمعة ومحمد نصير، صاحب هدف التعادل في مرمى مصر للتأمين، وشهدت المباراة تألق أكثر من لاعب مثل فهد جمعة ووليد مصطفى ولفت الأنظار بفضل المستويات التي قدماها في الوقت الذي شارما خلاله بالمباراة الودية.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلي بتسويق عدد من بعض اللاعبين وتسريح البعض الآخر الذى لن تتمكن من إيجاد عروض له في أندية الدوري الممتاز أو الدرجة الثانية أو خارج مصر.