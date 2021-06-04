مصدر لمصراوي: بيراميدز لن يُجري تعديلات فنية.. وماهر مُرشح للموسم القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر بنادي بيراميدز، إن إدارة الفريق تفكر في التعاقد مع علي ماهر المدير الفني للمصري لتولي المهمة الفنية للفريق بدلاً من أورا بارينا في الموسم المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن هناك اتصالات بين علي ماهر و إدارة بيراميدز لمعرفة رغبته في تولي المهمة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر ذاته أن علي ماهر يرحب بخوض التجربة مع بيراميدز في الموسم الجديد مؤكدا أن أي حديث عن توليه المهمة في الفترة الحالية غير صحيح على الإطلاق.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة أن علي ماهر مستمر مع المصري حتى نهاية عقده والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي ولا يفكر في الرحيل في الوقت الحالي، كما أن بيراميدز أيضًا لا يفكر في إقالة أروا بارينا في الفترة الحالية نظرًا لضيق الوقت والاستمرار في الكونفدرالية ولكن بنهاية الموسم تم الاستقرار على علي ماهر.