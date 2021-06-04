تقارير: دفعة معنوية للترجي بعودة الثنائي المصاب قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن فريق الترجي الرياضي تلقى دفعة معنوية قبل مباراة الأهلي المقبلة في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "تونس الرقمية" اليوم الجمعة، فإن فريق "باب سويقة" حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الأهلي تمثلت في انضمام المدافع محمد أمين توجاي ولاعب الوسط فادي بن شوق.

ويستعد الترجي في التوقيت الحالي لمباراة الأهلي والتي تأتي ضمن دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في 19 من الشهر الجاري على ملعب "حماد العقربي" بينما ستقام المباراة الثانية في القاهرة بـ26 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي استطاع الوصول لدور نصف النهائي بالفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بعد التفوق بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، صعد الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائري بعد التفوق بركلات الترجيح حيث كان مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2).