رسميًا.. صلاح ضمن فريق العام ببريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا محمد صلاح هداف ليفربول ونجمه الأول ضمن فريق العام للموسم الماضي.

وخسر محمد صلاح لقب الهداف في الجولة الأخيرة بعدما سجل هاري كين نجم توتنهام هدفه رقم 23 وتوقف نجم ليفربول عند الهدف رقم 22.

وضم فريق الموسم عددًا من لاعبي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، ومن بينهم الحارس البرازيلي إيدرسون.

وتكون الدفاع من ثلاثي السيتي جواو كانسيلو، وروبين دياز، وجون ستونز، إضافة إلى لوك شو ظهير مانشستر يونايتد الأيسر.

وفي وسط الملعب سيطر نجوم السيتي من جديد بوجود إلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين إلى جوار برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وسون نجم توتنهام هوتسبير.

وفي الهجوم حضر هاري كين صاحب الحذاء الذهبي وهداف المُسابقة، مع منافسه على مدار الموسم محمد صلاح نجم ليفربول.