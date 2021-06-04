مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لـ" أفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي أن هناك تطورًا جيدًا، بشأن إصابة محمد مجدي أفشه صانع ألعاب الفريق وإمكانية لحاقة بمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأشعة التي خضع لها أفشة مؤخراً أثبتت تحسنًا جيدًا في حالته بعد زوال الورم.

وأوضح، أن هناك تطورًا جيدًا ومع التزامه ببرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي سيبدأ في تنفيذه خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون متاحاً للدخول في التدريبات الجماعية للفريق السبت المقبل بعد يومين من عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية .

وأشار إلى أن نسبة تواجد أفشة في قائمة الأهلي التي ستغادر إلى تونس تتعدى الــ90% ، مؤكدًا أنه سيكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق حال الرغبة في إشراكه بالمباراة أمام الترجي.

ومن المقرر أن يستأنف "أفشة" اليوم الجمعة، تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل.