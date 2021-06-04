مشاهدة مباراة البرتغال واسبانيا في بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال واسبانيا بتحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الجمعة 4-6-2021.

يحتضن ملعب واندا ميتربوليتانو بالعاصمة الاسبانية مدريد مواجهة قوية بين المنتخب الاسباني ونظيره البرتغالي ضمن استعدادت المنتخبين لخوض بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” الشهر الجاري.

يتواجد منتخب اسبانيا ضمن المجموعة الخامسة فى كأس أمم أوروبا والتي تضم منتخبات (بولندا – السويد – سلوفاكيا)، ويستعد الماتادور الاسباني بقيادة المدير الفني “لويس إنريكي” بقوة من أجل لقاءه الأول فى اليورو أمام منتخب السويد يوم 14 من الشهر الجاري.

ومن المقرر ان يخوض منتخب اسبانيا مباراة ودية ثانية أمام منتخب ليتواينا يوم 8 من الشهر الجاري قبل ان يستهل مشواره فى كأس أمم أوروبا.

على الجانب الآخر يقع منتخب البرتغال ضمن المجموعة السادسة فى كأس أمم أوروبا الى جانب منتخبات (ألمانيا – فرنسا – بلغاريا)، وسيسعي المدير الفني “فرناندو سانتوس” الى الاستفادة بقوة من لقاءه أمام اسبانيا قبل خوض لقاءه الأول فى اليورو أمام منتخب بلغاريا يوم 15 من الشهر الجاري.

كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية آخيرة أمام الكيان الصهيوني يوم 9 يونيو 2021 فى ختام استعداده لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، والتي ستنطلق الشهر الجاري.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين منتخب اسبانيا ومنتخب البرتغال كانت ودية وانتهت بالتعادل السلبي يوم 7-10-2020، بينما آخر مواجهة رسمية جمعتهم كانت فى كأس العالم 2018 بالجولة الأولي من دور المجموعات، وانتهي اللقاء المثير بينهما بالتعادل الإيجابي 3-3، سجل للبرتغال “كريستيانو رونالدو” (هاتريك)، وسجل لاسبانيا “دييجو كوستا” هدفين، و”ناتشو فيرنانديز” هدف.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال واسبانيا الودية، فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة البرتغال واسبانيا على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تُنقل ايضًا على قناة بي إن سبورت كونكت، وقناة سكاي سبورت.