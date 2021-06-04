مانشستر سيتي يُسيطر على التشكيل المثالي للموسم في الدوري الانجليزي

سيطر بطل الدوري الانجليزي موسم 2021/2020 “مانشستر سيتي” بـ 6 لاعبين على التشكيل المثالي للموسم، والذي أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الجمعة 4 يونيو.

ولم يتواجد أي لاعب في التشكيل المثالي من ليستر سيتي أو من بطل دوري أبطال أوروبا “تشيلسي” سواء المدافع سيزار أثبيلكويتا أو لاعب الوسط نجولو كانتي أو النجم الواعد “كاي هافيرتز”.

وركزت رابطة اللاعبين المحترفين على تكريم اللاعبين الذين أثروا في تتويج “مانشستر سيتي” بلقب البريميرليج الموسم الماضي، وفي مقدمتهم الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش.

كما تواجد الظهير الأيمن الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، وثنائي الدفاع المتميز “روبن دياز وجون ستونز”، وتواجد في خط الوسط كل من البلجيكي كيفين دي بروينه والألماني إيلكاي جوندوجان.

وأثار قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز اعجاب المراقبين على مدار مباريات الموسم الماضي بعدما ساهم بصورة ملموسة في الحفاظ على نظافة شباك فريق مانشستر سيتي في 31 مباراة بعموم الموسم من بينهم 19 مباراة في البريميرليج.

ووقع الاختيار على الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي “لوك شو” للتواجد في التشكيل المثالي بعد الأداء المثالي الذي قدمه مع مانشستر يونايتد.

واكتفت رابطة اللاعبين المحترفين بوضع لاعب آخر من وصيف الدوري الانجليزي كان البرتغالي “برونو فيرنانديز” الذي صنع 12 هدفًا وسجل العديد من الأهداف الهامة لفريق مانشستر يونايتد بالموسم المنقضي، ما أدى إلى ترشيحه كذلك لنيل لقب أفضل لاعب في البريميرليج.

وفي خط الهجوم تواجد نجم ليفربول محمد صلاح، ونجم توتنهام هوتسبير هاري كين، بسبب تنافسهما المثير على لقب هداف البريميرليج على مدار الموسم، فقد سجل الثنائي ما مجموعه 45 هدفًا، بواقع 22 هدفًا لـ “مو صلاح” و23 هدفًا لـ “كين”.

وكانت مفاجأة التشكيل المثالي لهذا الموسم تواجد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، المهاجم الثاني في توتنهام هوتسبير، حيث أستبعد من كافة التوقعات الخاصة بالجماهير أو المواقع الرياضية الكبرى، لكن رابطة اللاعبين وضعت في الحسبان عدد التمريرات الحاسمة التي مهدها أمام زملاءه في الفريق بالاضافة إلى الأهداف المميزة التي سجلها.