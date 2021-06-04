عاجل ورسمي | محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ الدوري الانجليزي 2021/2020

محمد صلاح التشكيل المثالي لـ الدوري الانجليزي موسم 2021/2020

أختير نجم منتخب مصر ونادي ليفربول “محمد صلاح” في التشكيل المثالي لـ الدوري الانجليزي موسم 2021/2020، اليوم الجمعة 5 يونيو 2021، ليشارك هداف الموسم “هاري كين” خط الهجوم.

وأخفق محمد صلاح في التواجد ضمن القائمة المختصرة لأفضل 6 لاعبين في الدوري الانجليزي عن الموسم المنقضي رغم تسجيله لـ 22 هدفًا واحتلاله للمركز الثاني بفارق هدف عن هاري كين المتصدر بـ 23 هدفًا.

وضمت التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الانجليزي 6 لاعبين من بطل الموسم “مانشستر سيتي” هم الحارس إيدرسون مورايش، والظهير الأيمن جواو كانسيلو، وقلبا الدفاع روبن دياز وجون ستونز، وثنائي الوسط كيفين دي بروينه وإيلكاي جوندوجان.

ووقع الاختيار على الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي “لوك شو” للتواجد في التشكيل المثالي بعد الأداء المثالي الذي قدمه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

واكتفت رابطة اللاعبين المحترفين بوضع لاعب آخر من وصيف الدوري الانجليزي هو البرتغالي “برونو فيرنانديز” الذي صنع 12 هدفًا وسجل العديد من الأهداف الهامة لفريق مانشستر يونايتد بالموسم المنقضي، ما أدى إلى ترشيحه لنيل لقب أفضل لاعب في البريميرليج.

وكانت مفاجأة التشكيل المثالي لهذا الموسم تواجد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، المهاجم الثاني في توتنهام هوتسبير، حيث أستبعد من كافة التوقعات الخاصة بالجماهير أو المواقع الرياضية الكبرى، لكن رابطة اللاعبين وضعت في الحسبان عدد التمريرات الحاسمة التي مهدها أمام زملاءه في الفريق بالاضافة إلى الأهداف المميزة التي سجلها.

إليكم التشكيل المثالي في الدوري الانجليزي

إيدرسون مورايش

لوك شو – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو

إيلكاي جوندوجان – كيفين دي بروينه – برونو فيرنانديز

سون هيونج مين – هاري كين – محمد صلاح