صفقات برشلونة | بقاء كومان يجذب ديباي، وبيانيتش يقترب من الرحيل

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن إعلان جوان لابورتا أمس، بقاء رونالد كومان كمدرب لفريق برشلونة الموسم المقبل سيكون له تأثير “الدومينو” على الفريق.

وذكرت الصحيفة، أن كومان سيكون المتحكم الأول في صفقات برشلونة خلال الفترة القادمة، ما يعني أن إتمام صفقة المهاجم الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية خلال الفترة الماضية، أن ديباي لن يكمل خطوة إنتقاله إلى برشلونة، إلا إذا كان مستقبل كومان آمنًا في الكامب نو، وهو ما حدث أمس.

الجدير بالذكر، أن ممفيس ديباي بلا نادٍ في الوقت الحالي، بعدما أعلن رحيله عن فريق ليون الفرنسي، بعد نهاية عقده في شهر يونيو الجاري، وهو أمر مُفضل بالنسبة لفريق برشلونة الذي لا يريد الصرف في الميركاتو الصيفي 2021، نظرًا للأزمة الإقتصادية الذي يمر بها النادي.

بيانيتش يقترب من الرحيل عن برشلونة

يعتقد رونالد كومان أن رحيل الدولي البوسني “ميراليم بيانيتش“، عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، هو الخيار الأفضل، حيث تجاهله في العديد من المناسبات خلال الموسم المنصرف، كما ينوي عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وكان بيانيتش قد إنضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، مقابل رحيل آرثر ميلو إلى السيدة العجوز مقابل 72 مليون يورو.

وبعد قضاء موسم واحد في برشلونة، أصبح بيانيتش على مشارف العودة إلى يوفنتوس من جديد، بعدما أظهر الأخير اهتمامه بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021، بحسب العديد من التقارير الإيطالية.

وينافس تشيلسي وإنتر ميلان فريق يوفنتوس على خطف توقيع ميراليم بيانيتش (31 عامًا)، الذي تبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو.

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