مشاهدة مباراة سوريا وجزر المالديف في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة سوريا وجزر المالديف في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 4-6-2021.

يسعى منتخب سوريا للاقتراب من حسم الصدارة عندما يتقابل مع جزر المالديف، على استاد مدينة الشارقة، ضمن منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، وبفارق 5 نقاط عن الثاني منتخب الصين، ويأتي في المركز الثالث منتخب الفلبين برصيد 7 نقاط، و6 لمنتخب جزر المالديف، بينما يتذيل منتخب غوام الترتيب دون رصيد.

ويفتقد منتخب سوريا في هذه المباراة لنجمه الأول عمر السومة الذي سجل هدفي الفوز في المواجهة السابقة أمام المالديف، وذلك بسبب الإصابة، كما يغيب كل من “عبدالله الشامي، أحمد الصالح، عبدالرحمن بركات وماهر دعبول” للإصابة أيضًا.

في المقابل، يأمل منتخب جزر المالديف في تحقيق الفوز على سوريا، من أجل التقدم للمركز الثالث في المجموعة وتأكيد تأهله إلى تصفيات كأس آسيا.

بث مباشر سوريا وجزر المالديف

وينقل بث مباشر مباراة سوريا وجزر المالديف على قناة سوريا دراما، بصوت المعلق الرياضي السوري “عبد الله مروح”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 2، بصوت المعلق “أحمد الشحي”.

كما يمكنك متابعة مباراة منتخب سوريا اليوم على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق “أحمد حامد”، بالإضافة إلى الكأس القطرية، بصوت المعلق “أحمد المعمري”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة سوريا وجزر المالديف في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

سوريا 3-0 جزر المالديف

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 7)

استاد نادي الشارقة (الامارات)

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تشكيلة منتخب سوريا الأساسية اليوم:

إبراهيم عالمة – ثائر كروما – عمرو ميداني – فارس أرناؤوط – حسين جويد – أياز عثمان – محمد عنز – مؤيد عجان – محمد الحلاق – محمود مواس – علاء الدالي.

تشكيلة جزر المالديف الأساسية اليوم:

محمد فيصل – ساموح علي – أحمد نعمان – عمران ناشد – عصام إبراهيم – أسدالله عبدالله – حمزة محمد – أكرم عبدالغني – إبراهيم محودحي – محمد عمر – حسين نيهان.