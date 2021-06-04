صفقات تشيلسي | جيرو يرد على ميلان بتمديد عقده مع البلوز

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي، عصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، تمديد عقد قلب الهجوم الفرنسي أوليفيه جيرو لمدة موسم جديد، بعد مساهمته الملموسة في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأبدى نادي ميلان الإيطالي، وصيف السيري آ الموسم المنقضي، اهتمامه بالتعاقد مع أوليفيه جيرو في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي 2021، إلا أن اللاعب رد بتمديد تعاقده مع البلوز حتى يونيو 2022 مطلع هذا الشهر.

وأثر أوليفيه جيرو بصورة ملحوظة في تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما سجل سوبر هاتريك أمام إشبيلية في دور المجموعات على ملعب سانشيز بثخوان، قبل أن يسجل أحد أجمل أهداف الموسم بضربة خلفية مزدوجة فاز به تشيلسي على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي البطولة.

ولن يجد المدير الفني لنادي تشيلسي “توماس توخيل” صعوبات كبيرة لإقناع أوليفيه جيرو بالبقاء على دكة بدلاء الفريق خلال الموسم المقبل، حيث تجاوز عامه الـ 34.

وانضم جيرو لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2017 قادمًا من آرسنال الذي كان قد ضمه من مونبلييه بتوصية من المدرب الفرنسي الأسطوري آرسين فينجر في صيف 2012.

وأظهرت إدارة تشيلسي رغبة في الحفاظ على استقرار دكة بدلاء الفريق، قبل الاتجاه نحو عقد صفقات جديدة، من خلال تمديد عقد تياجو سيلفا وأوليفيه جيرو بعد أسبوع واحد من التتويج التاريخي بلقب دوري الأبطال، قبل الاتجاه نحو عقد صفقات جديدة.