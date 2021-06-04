شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد استئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً السبت في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويبدأ فريق الزمالك استعداداته لمواجهة أسوان بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٥ أيام.

ويواجه فريق الزمالك نظيره أسوان يوم ١٧ يونيو الحالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري العام برصيد ٥٥ نقطة وذلك بعد أن خاض ٢٥ جولة من عمر البطولة.