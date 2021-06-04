شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد الرسمي وحكم اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادي الأهلى لاعبيه راحة سلبيه لمدة 6 أيام، عقب انتهاء مباراة مصر للتأمين الودية، التى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وذلك قبل استئناف التدريبات الأسبوع المقبل استعدادا لمباراة الترجي التونسي فى البطولة الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي بصفة رسمية أن يكون موعد مباراة الاهلى و الترجي التونسي الجمعة 18 يونيو المقبل على أرض ملعب ستاد الاوليمبي حمادي العقربي بمدينة سوسة، وأسند الاتحاد الأفريقي مهمة ادارة المباراة تحكيميا للحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما لمباراة الاهلى والترجي .

ويسعى النادي الأهلى للحفاظ على اللقب والحصول على اللقب العاشر للبطولة الأفريقية ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الاهلى والترجى مع الفائز من كايزر شيفز والودادا المغربي فى نهائي البطولة.