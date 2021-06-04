شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد تهشم سيارته.. وصديقه يكشف تفاصيل الحادث (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له، صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

ونشر كهربا، صورة توضح تفاصيل الحادث الذي تعرض له، حيث بدت سيارته مهشمة بشكل بالغ، معقبًا عليها بجملة قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله على كل شيء.

وتابع اللاعب أن العناية الإلهية أنقذته من الحادث ولن يتعرض لأى أذي أو ضرر بفضل دعاء أسرتة وجماهير الأهلى.

وكشف احد أصدقاء اللاعب تفاصيل الحادث وقال: أن إطارات السيارة أختلت في يد اللاعب بشكل مفاجىء ما أدى لاصدامها في جدار ما نتج عنه أضرار كبيرة في السيارة بسبب شدة الصدام.

وأضاف أن كهربا ووممن كانوا في السيارة تعرضوا لكدمات خفيفة من شدة التصادم داخل السيارة، مشيرا إلى أن اللاعب طلب من الونش إرسال السيارة إلى التوكيل وانتقل إلى الساحل عن طريق سيارة أحد أصدقائه الذي تواصل معه بعد نشره حادث سيارته.