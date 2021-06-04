شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغادر إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروى الاول بالنادى الأهلي، مساء اليوم، إلى جنوب أفريقيا لقضاء اجازة أسرية برفقة مساعديه، مستغلًا الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر.

ويغادر موسيماني ومساعده كافين جونسون المدرب العام، إلى جانب محللي الأداء موسى ماتلابا ويوشا فالوديا، إلى جانب مدرب الأحمال كابيلو رانجونجا، القاهرة في التاسعة من مساء اليوم، لقضاء الإجازة مع أسرهم، بعد فترة ضغط المباريات.

كما حصل البلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس أيضًا على إجازة لمدة 6 أيام ويغادر صباح غدا إلى بلاده.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي، تدريباته عقب الراحة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.