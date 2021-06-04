شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتطلع لتحقيق حلم «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة يورو 2020، التي تبدأ يوم 11 من الشهر الجارى، وتضم المجموعة الثانية كلًا من بلجيكا والدنمارك وروسيا وفنلندا.

يتصدر منتخب بلجيكا التصنيف العالمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، كما أنه لم يجد صعوبة في التأهل لبطولة اليورو بالعلامة الكاملة كأقوى هجوم ودفاع في فرق أوروبا بالتصفيات، لكن ذلك ليس كافيًا.

إذ خذل منتخب بلجيكا متابعيه في النسخة الماضية عندما ودع المنافسات من الدور ربع النهائى بعد خسارة مفاجئة أمام ويلز، وكان وقتها مرشحًا من المتابعين للمنافسة على اللقب.

ربما ذلك يجعل فرق المجموعة الثانية ليس بينها أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب لكن يبقى حلم المنتخبات لتحقيق المفاجأة وحصد اللقب مشروعًا. فلِمَ لا يتمنى منتخب الدنمارك تكرار مفاجأة أخرى مثل مفاجأة إنجاز 1992 بتحقيق لقب اليورو الوحيد في تاريخ البلاد، ولم يكن وقتها من المرشحين، بل إنها المرة الوحيدة التي وصل فيها منتخب الدنمارك للمباراة النهائية.

ولم يسبق لمنتخبات المجموعة الثانية التتويج بلقب اليورو سوى إنجاز الدنمارك عام 1992، بينما حققت روسيا اللقب عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتى في النسخة الأولى عام 1960.

أما منتخب فنلندا فيظهر في منافسات اليورو للمرة الأولى في تاريخه، لذلك لا يبحث الفريق عما هو أكثر من شرف المشاركة مع الكبار.

تقام منافسات المجموعة الثانية في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك وسان بيترسبرج في روسيا.

منتخب الدنمارك هو أكثر المنتخبات المستفيدة إذ يلعب جميع مبارياته على ملعبه ووسط جماهيره. بينما منتخب بلجيكا أكثر الفرق المتضررة إذ يفتتح مبارياته أمام روسيا على ملعب الأخير، قبل أن يواجه الدنمارك في الجولة الثانية بملعب الأخير أيضًا، ثم يعود مجددًا إلى روسيا لمواجهة فنلندا في ختام دور المجموعات.

شعار يورو 2020

وتستغرق المدة بين كوبنهاجن وسان بيترسبرج ساعتين عن طريق الطيران.

أما منتخب روسيا فيلعب أول مباراتين على ملعبه، بينما المواجهة الأخيرة أمام الدنمارك في كوبنهاجن. وعلى العكس يلعب منتخب فنلندا أول مباراة في كوبنهاجن بينما يلعب المباراتين الثانية والثالثة في روسيا.

يشارك منتخب بلجيكا للمرة السادسة من أصل 16 نسخة من بطولة اليورو.

أول مشاركتين هما الأفضل لمنتخب بلجيكا، إذ حصد برونزية نسخة 1972 قبل أن يحقق فضية نسخة 1980، وفى النسخة الأخيرة ودع من ربع النهائى.

شارك منتخب روسيا منذ النسخة الأولى، وكان تحت اسم الاتحاد السوفيتى، وحصد وقتها الاتحاد السوفيتى لقب النسخة الأولى عام 1960 كما حقق الوصافة ثلاث مرات.

أما منذ أن لعب باسم منتخب روسيا فشارك في خمس نسخ سابقة، وكان أفضل مراكزه الوصول لنصف نهائى نسخة 2008.

منتخب الدنمارك هو أكثر منتخبات المجموعة مشاركة إذ يشارك للمرة التاسعة، وسبق له تحقيق اللقب في مفاجأة نسخة 1992.

ومنذ إنجاز 92 لم تصل الدنمارك إلى ربع النهائى سوى مرة واحدة في نسخة 2004، ولم يشارك المنتخب في النسخة السابقة عام 2016.

وأخيرًا.. يُشارك منتخب فنلندا للمرة الأولى في تاريخه.